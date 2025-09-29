Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца

В программе приняли участие свыше 4 000 артистов со всего мира

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца Cheonan World Dance Festival 2025. Об этом сообщили в Минкультуры, передает Kazpravda.kz

Фестиваль состоялся в южнокорейском городе Чхонан с 24 по 28 сентября. В рамках этого масштабного события свыше 4 000 артистов со всего мира приняли участие в программе, направленной на демонстрацию богатого культурного наследия и укрепление межгосударственного диалога.

На мировой сцене была представлена национальная концертная программа «Наследие Великой степи», поставленная на хореографию Заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати, ставшая жемчужиной казахского танцевального искусства.

Выступление театра «Астана Балет» на мировой арене позволяет продемонстрировать широкой аудитории многовековое наследие казахской культуры и показать, что искусство танца является универсальным языком, объединяющим народы, заключили в Минкультуры.

#серебро #танцы #театр #фестиваль #Астана Балет

