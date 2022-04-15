Жамбылский областной русский драматический театр отметил 55-летний юбилей.

Театр образован в 1967 году. За прошедшие годы поставлено огромное количество спектаклей разных жанров и несчетное количество зрительских сердец покорили талант и сила актерского мастерства. И сейчас коллектив театра трудится как единый механизм, постоянно ищет новые сценические решения, генерирует собственные идеи и претворяет в жизнь современные проекты. Более чем за полвека коллектив пережил как взлеты, так и падения. Особенно трудно было в самом начале пути, но театр никогда не отступал от своей главной цели – творить настоящее искусство и доставлять радость зрителям. Немало достижений у театра было в последнее десятилетие.

Так, в 2012 году на республиканском конкурсе молодых режиссеров «Дебют», организованном при поддержке Союза театральных деятелей Казахстана, режиссеру Дине Жумабаевой было присуж­дено первое место за лучшую пос­тановку – спектакль С. Беккета «В ожидании Годо». В 2013-м в Алматы главный художник теат­ра Владимир Сизинцев получил почетное звание «Лучший художник-сценограф Казахстана» и был награжден медалью «Еңлікқүл». В том же году театр стал лауреатом международного театрального фестиваля «Боспорские агоны» в Украине в номинации «Лучший спектакль на античную тему». Так оценили трагедию Жана Ануйя «Антигона» режиссера-постановщика Куандыка Касымова.

Заведующая литературной час­тью театра Ольга Махиня вспоминает, что в том же 2013 году на республиканском фестивале актерского мастерства «Тунгышбай аль-Тарази приглашает в Тараз» коллектив был признан победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль» за спектакль М. Булгакова «Мертвые души» по одноименной поэме Н. Гоголя. Его в жанре трагифарса поставила режиссер Дина Жумабаева.

Были и другие яркие успехи. Например, выступление на международном фестивале «Арт-Ордо», посвященном 85-летию Чингиза Айтматова, в Кыргызстане. Среди постановок профессиональных театральных коллективов из Турции, России, Кыргызстана и Казахстана жюри и зрители отметили сценическую композицию по одноименной повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Добавим, что этот спектакль почти восемь лет с успехом шел на сцене театра и во время выездных показов в Алматы, Актобе, Уральске, Шымкенте, Байконыре. А на международном фестивале в Кыргызстане «Айтматов и театр» в честь 90-летия выдающегося писателя Жамбылский театр представил притчу-драму С. Раева и Н. Абдыкадырова «Мать Найман» режиссера-постановщика Нурлана Абдыкадырова, победившую в номинации «За лучшую режиссуру».

В марте 2017 года театр представил Казахстан в Сербии на международном фестивале «Славия-2017». Среди восьми теат­ральных коллективов Европы таразцы достойно выступили со спектаклем Эдварда Радзинского «Нерон и Я» режиссера-постановщика Куандыка Касымова. В июле следующего года – очередной успех: диплом международного театрального фестиваля «Стоби-2018» в Македонии. Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась талантливому артисту, Отличнику культуры Республики Казахстан Бекназару Избасарову за роль Сенеки в спектакле Э. Радзинского «Нерон и Я»...

Это лишь несколько страниц из биографии театра-юбиляра. В дни празднования 30-летия Независимости Казахстана театр получил благодарность от Главы государства Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие театрального искусства Казахстана. В приветственном адресе было отмечено, что на протяжении десятилетий активной и плодотворной деятельности театр бережно хранит и приумножает лучшие традиции драматической школы, радуя зрителей содержательным разнообразным репертуаром и высоким профессионализмом мастеров сцены.

– Театр развивается, стремится к сотрудничеству с режиссерами из разных стран, участвует в различных творческих проектах. Так, в 2021 году был успешно реализован совместный проект с ГИТИСом – поставлен яркий и необычный спектакль «Шутники» по одноименной пьесе Александра Островского, – отметил директор Областного русского драматического театра Акылдос Тажиев. – Деятельность теат­ра не прекращалась и во время карантина. Коллектив перешел в веб-пространство, демонстрировал зрителю архивные записи спектаклей. Это позволило значительно расширить зрительскую аудиторию, а за популяризацию сценического искусства и активное участие в проектах Российского центра науки и культуры в Казахстане наш театр получил благодарность от Посольства России в Республике Казахстан.

В настоящее время в репертуаре театра более 40 спектаклей по произведениям отечественных, русских, зарубежных авторов, поставлены на сцене и пьесы местных драматургов. Зрители любят свой театр и, конечно, его артистов: Галину Соколову, Надежду Антимонову, Эльмиру Аккулиеву, Виктора Сукопова, Бекназара и Ольгу Избасаровых, Елену Козаченко, Евгения Орлова, Тимура Романюка, Марину Просалович, Надежду Новикову, Ксению Майнашеву, Анну Коломейцеву и других. Всего в творческом коллективе в настоящее время состоят больше 20 актеров. Помимо показа спектаклей они занимаются благотворительностью, выступают волонтерами, реализуют собственные интересные онлайн-проекты – «Артисты дома», «Герои былых времен», «Мудрость веков. 45 изречений Абая», блок программ, посвященных 175-летию Жамбыла Жабаева…

Сейчас в театре идет работа над новой постановкой. Пьесу «Панночка» Нины Садур по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» ставит режиссер Игорь Седин, приглашенный из столичного Русского драматического театра им. М. Горького. Этот спектакль отличают мистицизм и особая эстетика, фантасмагоричность и некая камерность, создающая уют и эффект присутствия. Совсем скоро состоится премьера. Параллельно коллектив выехал на гастроли в Карагандинскую область.

– Наш коллектив продолжает славные традиции, достойно представляет искусство региона и страны, – говорит Акылдос Тажиев. – А прежде всего мы стремимся быть интересными нашим зрителям – большим и маленьким, для которых двери нашего театра всегда открыты.