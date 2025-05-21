Фото: пресс-служба театра

Творческая лаборатория Qalleki на базе Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева по-прежнему продолжает радовать публику смелыми экспериментами.

Спектакль «Шеңбер» — это не просто театральное представление, а актуальный и многослойный диалог о сложных аспектах человеческой природы, социальных норм и персональной ответственности. В этом контексте сценическое представление становится мощным инструментом для размышлений о том, как каждое наше действие может иметь далеко идущие последствия. Каждый зритель выходит из зала не только с эмоциями, но и с вопросами, которые требуют дальнейшего изучения и обсуждения.

Трагическая судьба юной крестьянки, которая спасает от гибели чужого младенца, сына казнённого губернатора, трусливо и жестоко брошенного родной матерью и спасает ценой чести, личного счастья, ценой утрат, рискуя жизнью, стала настоящим вызовом для артистов. Сюжет связан с притчей о суде царя Соломона и двух матерях, спорящих за ребёнка.

В центре внимания история о вынужденном выборе главной героини Груши Вахнадзе в исполнении Айкоркем Турановой, находящейся в состоянии постоянного выбора и в ожидании перемен.

В процессе повествования она сталкивается с множеством этических дилемм, которые ставят под сомнение традиционные представления о добре и зле. Нет ничего однозначного в таком выборе, так как она должна балансировать между моральной ответственностью и выживанием в жестоком мире, где законы и нормы часто похищаются личной выгодой и социальным давлением. Каждое ее решение обрамляется в контексте более широких социальных бедствий, где зрители могут увидеть параллели с современными реалиями.

Так персонажи часто переосмысляют свои роли, что дает возможность показать множественность точек зрения на одни и те же события. Причем, один из сценических народов как будто является отсылкой к знаменитой картине «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.

Зрители могут увидеть, как одни и те же действия воспринимаются по-разному в зависимости от социокультурного контекста и личного опыта главных и второстепенных героев, которых сыграли заслуженные деятели РК Боранбай Молдабаев, Мейрам Кайсанов, Гулбаршын Кылышбай, а также Аяужан Малгаждарова, Дастан Алимов, Маргулан Наменов, Кайыржан Садыков, Динара Егубаева, Нурсултан Есен, Касымхан Бугыбай, заслуженный деятель РК, Бибарыс Орман и многие другие артисты.

Действие происходит в военное время в мрачном городе, погруженном в хаос. Визуальная эстетика спектакля выполнена в минималистическом стиле, что характерно для брехтовских постановок. Сценография выполнена с акцентом на простоту, что заставляет зрителей сосредоточиться на действии и текстах. Этот подход не только помогает передать суть происходящего, но и задерживает внимание на концепциях, находящихся в центре пьесы.

В ходе представления привлекают внимание маски, старые стационарные телефоны, трон, колыбель и другие элементы повседневной жизни на фоне войны, затрагивающей судьбы разных людей, а также оружие и другие предметы реквизита, ассоциирующихся со смертью.

Музыка играет не менее важную роль, чем актерская игра. Она не просто дополняет нарратив, но и является самостоятельным элементом, подчеркивающим основные темы сюжета. Хоровые мелодии, встроенные в сценическое действие, создают мощные эмоциональные акценты.

«Творческое наследие Брехта - это отдельный мир. Автор - очень глубокомысленный писатель. В военное время жизнь писателя была довольно сложной. У него есть своя теория, которая называется эпическим театром с эффектом отчуждения. Мне показалось, что в его творчестве красной нитью прослеживается тема поиска человеком своего места в огромном мире. Браться за такой литературный материал - большая ответственность. Это вызов самому себе или так называемая дуэль с произведением. Мне кажется, что главная идея поставки связана с тем, что материнское сердце тоскует по ребенку даже во время короткой разлуки. По закону жизни люди взрослеют, стареют, сменяются поколения. К сожалению, уходят из жизни родные и близкие люди и в душе возникает пустота. В связи с этим я немного поменял сцену суда. Во время репетиционного процесса пришел к такому выводу, что в финальный сцене у Брехта появляется мальчик и выбирает реальную мать. Мне кажется, что это больше не физическая смерть, а некая отсылка к осуждению плохого отношения к матери, символ воспоминания о беззаботном детстве», – пояснил режиссер Улан Кабыл.

Первыми впечатлениями после премьерного показа также поделилась исполнительница роли Груши Айкоркем Туранова. По ее словам, Брехт, как новатор в театральном искусстве, стремился преодолеть традиционные театральные форматы, создавая произведения, которые призывали публику к критическому восприятию.

Здесь каждая сцена сравнима с самостоятельной эпической формой, где есть кульминационные моменты. Спектакль был построен на режиссерских заданиях и актерских этюдах.

«Я замужняя женщина, у меня есть дети. Моя героиня совсем другая. Она еще не была замужем, даже за руку с мужчиной не держалась. А потом она проходит путь становления и превращается в зрелую, состоявшуюся женщину. И эту внутреннюю трансформацию нужно было передать на сцене. Мне особенно сложно далось начало – передать легкость и энергию молодой девушки. Это потребовало от меня особого настроя. Финал тоже оказался непростым. Думаю, что еще не до конца «созрела» для этой роли. Наверное, чтобы полностью прожить ее, нужно сыграть минимум десять раз. Самая эмоциональная сцена – свадьба. Там героиня будто попадает в ловушку, как дикое животное. Даже ее брат ее предает. И единственное, что поднимает ей настроение – это ее сын Михаил. Она выходит замуж за Давида, которого не любит. Это тяжелый, надломный момент», – признается актриса.

По реакции зрителей можно судить о том, что спектакль представляет собой интригующую интерпретацию эпической драмы, генерирующую богатые размышления о человеческой природе и социальном контексте.

Эпическая драма, как форма, позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи, касающиеся социальной ответственности, личной морали и системы ценностей. Новинка репертуара представляет собой настоящую театральную философию, отражающую детали человеческой жизни и служащая зеркалом общества.