Тех, кто посвятил жизнь ратной службе, мы называем патриотами

Даулет Хамарович Салханов родился в многодетной семье в Семипалатинске. Будущий генерал в 20 лет окончил Саратовское военное училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 30 лет – Военную академию им. М. В. Фрунзе в Москве. В 40 лет он командует полком и становится начальником оперативного отдела, а в 50 – командиром дивизии, которую возглавлял на протяжении 15 лет, и начальником Главного штаба Внутренних войск МВД РК. Таков славный путь военной службы Даулета Хамаровича длиною в 41 год.

Этот удивительный человек вложил свои труд и талант в становление внутренних войск в самый трудный и сложный период обретения Казахстаном независимости.

– Я его знал, еще когда он был командиром учебной роты, в период службы в Казахстане. Он принадлежит к поколению первых офицеров Казахстана 90-х годов, взявших тяжелый груз ответственности за судьбу войск правопорядка на свои плечи. Дау­лет Хамарович, как мне кажется, был подготовлен к военной службе с детства – на формирование доблестных качеств его характера большое влияние оказало воспитание в семье и школе, – вспоминает полковник в отставке Владимир Цокур, бывший заместитель командира учебного полка по политической части, где готовили младших командиров для частей внутренних войск, а ныне – преподаватель Академии Национальной гвардии Российской Федерации.

Армейская жизнь суровая, но именно она закалила характер, научила ответственности и воспитала чувство долга.

Офицеры! Сколько их прошло перед его глазами, когда командовал ротой, полком, дивизией, и каждый из них – это целая история, своя жизнь и судьба, все с разными характерами. Сила обая­ния и воздействие его личности были столь велики, что люди, служившие с ним, становились лучше, справедливее, человечнее и всем обликом, словом и делом старались заслужить одобрение своего командира и начальника.

– Генерал Салханов – личность неординарная, умный и талант­ливый руководитель, при некоторой суровости, как казалось мне, порою чуть-чуть напускной, – продолжает Владимир Цокур. – Он все выдержал, все преодолел. Вдохновенно и плодотворно трудился. Будучи начальником Главного штаба внутренних войск МВД Республики Казахстан, терпеливо вел своих сослуживцев по лабиринтам военной службы. Воспитывал в подчиненных ответственность, верность воинскому долгу, службе. Очень серьезно относился к подготовке и отдаче приказа, утверждая, что «приказ должен действовать на нервы человека, как свежий ветер на усталое тело».

Сослуживцам нравился его стиль: требовательность, чуткость к мысли и инициативе подчиненных, органическая потребность непосредственного общения с офицерами, личным составом частей войск. В первую очередь он сосредотачивал внимание на профессиональной подготовке командиров отдельных рот, батальонов, офицеров штабов, обеспечении повседневной боевой готовности частей войск.

Не помышлял о славе и почестях, в общении со старшими начальниками Даулет Салханов вел себя достойно и честно. Его можно было видеть в разных ситуациях: в непростой служебно-боевой обстановке, в общении с военнослужащими, членами их семей, друзьями, коллегами. Вез­де он оставался самим собой. И еще одно качество привлекало к нему людей – чувство справедливости.

Основная черта командира – это искренний, неподдельный интерес к личному составу. Можно иметь талант, воображение, жизненный опыт, чувство долга, но если ты не любишь людей, если тебе безразличны их характеры и судьбы, то настоя­щим командиром большого масштаба никогда не станешь. Быть командиром – это большая ответственность.

Воля, настойчивость в достижении целей определяли успех руководимого им Главного штаба войск. Его ум гармонично сочетался со стойким характером, распоряжения отличались точностью, порядок исполнения соблюдался образцовый. Дау­лет Салханов всегда с честью справлялся со своими обязанностями – сказались глубокие знания, творческая инициатива, решительность, ответственность.

Шаг за шагом, страница за страницей писалась при нем история рождения внутренних войск, ныне Национальной гвардии Казахстана. Он горд тем, что причастен к истории становления войск правопорядка страны.

За добросовестное выполнение воинского долга в 1993 году указом Главы государства полковнику Даулету Салханову было присвоено очередное воинское звание – генерал-майор. Надо отметить, что со времен Союза он был первым казахом, ставшим генералом внутренних войск. В последующем он был награжден орденом «Айбын» II степени и удостоен звания «Заслуженный работник МВД РК».

Находясь на заслуженном отдыхе уже более семнадцати лет, генерал-майор Даулет Салханов продолжает работать и активно участвует в военно-патриотичес­ком воспитании нынешнего поколения военнослужащих. Он является членом республиканского общественного объединения «Совет генералов», членом Консультативного совета при Главной военной прокуратуре, заместителем председателя Совета наставников МВД РК.

Сегодня генералу Даулету Салханову исполняется 75 лет. Друзья, соратники, ученики и все, кто служил с ним рядом, искренне поздравляют юбиляра с днем рождения и желают крепкого здоровья, благополучия в семье и долгих лет жизни.