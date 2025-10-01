Технологические новшества в сфере обогащения хрома
Лаура Казихан, Актюбинская область
В рамках экологической программы ERG Green на Донском горно-обогатительном комбинате (АО «ТНК «Казхром») в Хромтау Актюбинской области введен в эксплуатацию флотационный участок по переработке ультратонких шламов. Новый передел решает сразу две ключевые задачи: обеспечивает устойчивое сырьевое снабжение заводов ферросплавов и значительно снижает накопление отходов, освобождая крупные территории, занятые под их хранение.