В церемонии открытия производственного комплекса стои­мостью более 20 млрд тенге приняли участие заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов и директор ДГОКа Бауржан Утемисов, которые отметили значимость проекта для региона и отрасли.

– Этот проект способствует не только рациональному использованию промышленных ресурсов, но и улучшению экологической ситуации в регионе. Воплощение таких инициатив важно для устойчивого развития экономики и повышения качества жизни населения. Мы высоко ценим вклад компании в социальное и экологическое благополучие Актюбинской области, – отметил Абзал Абдикаримов.

Директор ДГОКа Бауржан Утемисов также подчеркнул важность проекта и поблагодарил коллектив:

– Сегодня для Донского горно-обогатительного комбината по­истине исторический день. Запуск второго этапа программы – важный шаг в развитии предприятия и отрасли. Этот успех стал возможен благодаря слаженной работе нашей команды и научно-исследовательской группы. Компания демонстрирует зрелость и способность эффективно осуществлять крупные проекты от идеи до ввода в эксплуатацию. Уверен, новый флотационный участок станет важной вехой и принесет пользу экономике и окружающей среде.

Реализация проекта стала возможной благодаря инвестициям в размере более 20,6 млрд тенге, направленным АО «ТНК «Казхром» (входит в состав ERG). Он является продолжением масштабной экологической программы ERG Green, цель которой – эффективное использование ресурсов, снижение промышленной нагрузки на природу и создание новых источников устойчивого сырья для ферросплавной отрасли.

Главный технолог обогатительной фабрики Валентина Дикусарэ рассказала, что ранее переработка шламов на ДГОКе велась гравитационным методом. Эта технология позволяла обогащать крупные и средние частицы руды, однако ультратонкие фракции размером менее 30 микрон оставались вне зоны обработки. Именно в этих «тонкостях» скрывался значительный объем хрома.

Новая флотационная фабрика, построенная с нуля и полностью автоматизированная, позволяет извлекать хром даже из таких мелких частиц. Это стало возможным благодаря многолетним исследованиям и собственным разработкам научно-инжинирингового центра ERG.

– Это совершенно новый для нашей фабрики метод переработки. Флотация хрома – уникальная технология, ранее не применявшаяся в отрасли. Мы можем извлекать ценный компонент из тех отходов, которые раньше просто складировались. Это настоящий технологический прорыв, – добавила Валентина Дикусарэ.

В 2023 году в рамках первого этапа проекта ERG Green была запущена гравитационная фаб­рика мощностью 1,7 млн тонн в год, которая позволяла получать концентрат с содержанием хрома не менее 48%. Однако после нее оставался значительный объем непереработанных тонких классов. Новый флотационный участок дополняет цепочку и замыкает процесс, позволяя обрабатывать до 275 тыс. тонн тонких шламов в год и получать до 106 тыс. тонн товарного концентрата.

В сумме на двух фабриках планируется переработать около 15 млн тонн накопленных с 1973 года шламов. Проект рассчитан до 2030 года. По его завершении предприятие сможет ежегодно перерабатывать до двух миллионов тонн текущих шламовых «хвостов».

Руководитель проекта Азамат Джумалиев подчеркнул важность разработок и слаженной командной работы.

– Мы создали объект полностью своими силами – от проек­тирования до производства ключевого оборудования, что позволило не только сэкономить ресурсы, но и нарастить внутреннюю экспертизу, необходимую для технологического лидерства в будущем. Это единственный в мире промышленный участок флотации хрома, и он создан здесь, в Казахстане, – отметил он.

Фабрика полностью автоматизирована. Процесс флотации управляется из операторской в режиме реального времени, что минимизирует риски и повышает стабильность производства. На участке работают 30 квалифицированных специалистов, на гравитационном – еще 160 человек.

Запуск флотационного участка – не просто запуск новой производственной линии, это пример того, как десятилетиями считавшиеся бесполезными отходы превращаются в ценный ресурс, а компания – в технологического лидера мирового уровня. В условиях глобального тренда на зеленую трансформацию ERG демонстрирует экологичес­ки устойчивое, технологически продвинутое и экономически эффективное решение.