Перспективы

для обучения

Это стало возможным благодаря интеграции передовой системы «Умный дом» и современных технологий искусственного интеллекта. Такое «сотрудничество» открывает новые перспективы и создает фантастическую атмо­сферу для обучения и развития.

Высший колледж IT и новых технологий официально появился в прошлом году, став преемником колледжа радиотехники и связи, история которого началась в далеком 1940 году. Это старейшее учебное заведение издавна славилось своим квалифицированным преподавательским сос­тавом, здесь успешно готовили специалистов по востребованным направлениям: инженерия, информационные технологии и телекоммуникации. Талантливые студенты и их преподаватели не раз получали признание на рес­публиканских и международных конкурсах.

Тем не менее материально-техническое обеспечение колледжа не всегда соответствовало современным требованиям. Благодаря выделению полутора миллиардов тенге из бюджета области удалось восполнить этот пробел и превратить ранее находившееся в аварийном состоянии здание общежития в ультрасовременный учебный корпус.

По информации областного управления образования, архитектурный проект разработан в соответствии с концепцией Smart Campus – «Умный дом». Эта концепция, нацеленная на создание максимально комфортной среды для студентов с использованием передовых информационных технологий, дает возможность на практике изучить принципы работы различных устройств и особенности их технического обслуживания. В перспективе, после окончания колледжа, выпускники смогут применять полученные знания и навыки для реализации концепции Smart Campus в масштабах всего города – Smart City, области – Smart Region и даже страны – Smart Country.

Приоритетом колледжа является и безопасность студентов, для чего создана двухступенчатая система защиты. Ее надежность гарантируется автоматизированной системой Face ID, которая обеспечивает контроль доступа на территорию и в здание колледжа посредством распознавания лиц.

По словам директора колледжа Шамшии Кумашевой, благодаря внедрению этой системы пол­ностью исключается возможность проникновения посторонних лиц в здание. Кроме того, автоматизированная система пропусков позволяет контролировать посещаемость занятий. Студенты имеют возможность выходить из здания и проводить время во дворе во время перемен, однако покинуть территорию колледжа можно только после окончания последнего учебного занятия, так как раньше дверь не откроется.

Инновации – в жизнь

В этом здании можно ознакомиться с практическими результатами инновационных разработок преподавателей и студентов.

Один из таких проектов – умный гардероб, который функцио­нирует без обслуживающего персонала и без номерков. В его основе – технология компьютерного зрения: камера запоминает лицо человека, и к нему автоматически подъезжают свободные плечики для верхней одежды. А когда придет время забирать ее, достаточно посмотреть в камеру, и система подаст именно вашу куртку или шубку.

Еще одна интересная разработка, которая привлекает внимание, – это контейнеры для раздельного сбора и переработки мусора с функцией голосового управления. Чтобы открыть контейнер, необходимо произнести команду «Көмекші» (помощник). После произнесения слова «плас­тик» открывается первый контейнер, на слово «қағаз» (бумага) реагирует второй, а для открытия третьего используется голосовая команда «қоқыс» (мусор). Причем урны поймут любой язык.

– К нам приезжала делегация из Хорватии, и наши студенты быстро перепрограммировали систему. Иностранных гостей умные урны поняли без переводчика, – делится Шамшия Каир­бековна.

Особое значение в колледже придается проекту «SMART-кабинет с голосовым управлением», в котором все элементы, начиная от освещения и заканчивая мультимедийным оборудованием, управляются с помощью голосовых команд. Голосом, например, можно закрыть или открыть жалюзи, а также регулировать температуру воздуха.

В колледже обучаются 72 студента с особыми образовательными потребностями. В их числе – десять человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пять из которых передвигаются на инвалидных колясках. Для их удобства во всех коридорах установлены поручни, есть прос­торный комфортабельный лифт, адаптированы санузлы. Преду­с­мотрены желтые тактильные дорожки и таблички с надпи­ся­ми, выполненными шрифтом Брайля. А созданный проект «Голосовой помощник AISHA» помогает учащимся с проблемами слуха, зрения и трудностями в запоминании учебного материа­ла эффективно использовать возможности чата GPT.

Окажет помощь Білгіш

Еще одной отличительной чертой колледжа являются проз­рачные стеклянные стены всех аудиторий со стороны коридора, выполненные в стиле лофт. Это позволяет наблюдать за учебным процессом, не нарушая его.

Так, в одной аудитории студенты работают над усовершенствованием беспилотного летательного аппарата, а в другой – готовятся к участию в международном чемпионате WorldSkills. И если в 2017 году студенты колледжа принимали участие только в одной компетенции, то к 2025-му их число возросло до 16, включая такие направления, как «Информационные и кабельные сети», «Мобильная робототехника», «Web-технологии», «Графический дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Кибербезо­пасность», «3D-моделирование компьютерных игр», «IT-решения для бизнеса», «Беспилотные летательные аппараты».

Тимур Бабенко – один из победителей мирового чемпионата WorldSkills в Лионе (Франция) по мобильной робототехнике в 2024 году – сейчас работает над новым проектом: созданием ассис­тента преподавателя по имени Білгіш (Умница). Планируется, что Білгіш станет первым помощником, изобретенным в Казах­стане. Поначалу он будет просто помогать учителям информатики, а дальше сможет выполнять и другие задачи.

Заместитель директора по IT Максуди Чередниченко рассказал и показал, как работает умная библиотека колледжа, которая, как и все остальные инновационные проекты, была создана студентами под его руководством. Благодаря использованию современных технологий здесь удалось разместить значительно больше книг, чем в обычной библиотеке. Здесь нет полок с книгами, но есть небольшие столы для ноутбуков.

Перед глазами – стена. Максуди Васильевич нажимает кнопку на пульте управления, и стена раздвигается, а за ней – стеллажи с книгами. Если студент придет в библиотеку, назовет автора или название необходимой книги, искусственный интеллект обеспечит быстрый поиск нужного издания и даже предоставит персональные рекомендации, основанные на анализе читательских предпочтений.

Отметим также, что система отопления в IT-колледже обеспечивает климат-контроль на каждом этаже. Эта функция поз­воляет в период зимних каникул переводить систему отопления на экономичный режим. На крыше учебного корпуса установлена солнечная электростанция мощностью 50 кВт·ч, которая позволяет на треть сократить потребление электроэнергии. Результат – сэкономленные средства в сумме 10 млн тенге за прошлый отопительный сезон.

В завершение подчеркнем, что колледж способствует развитию новых технологий и продвижению ИИ в регионе. В 2019 году на его базе, к примеру, открыли летний профильный лагерь SmartKriS для школьников города, цель которого – развитие IT-компетенций посредством проектной, инженерной и творческой деятельности. Кроме того, здесь функционируют бизнес-инкубатор технологического предпринимательства и IT-индустрии, а также современная производственная лаборатория FabLab, оснащенная оборудованием для 3D-моделирования, прототипирования и создания изделий.

В колледже с энтузиазмом восприняли план акима области Абай Берика Уали по созданию нового микрорайона в рамках концепции Smart City Semey, и нет сомнений в том, что выпускники IT-колледжа примут активное участие в реализации этого масштабного проекта.