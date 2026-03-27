Технологии соединили с этникой Проекты 31 марта 2026 г. 6:30 5 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Креативный мастер-класс пополнил портфель активных инициатив областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Айтишники Пушкинки поделились знаниями по 3D-моделированию элементов казахского национального костюма. фото ВКО библиотеки им. А.С. Пушкина За основу было взято открытое программное обеспечение Blender, позволяющее создавать 3D-графику, анимацию и различные визуальные эффекты. Участников познакомили с моделированием чапана, бөрік, тюбетейки, көйлек, камзола, а также сапог в технике Low-poly. Этот метод отличают стильность, минимализм и лаконичность. Для придания мягкости и реалистичности тканям был применен модификатор Subdivision Surface. В заключение слушатели освоили алгоритм компьютерного наложения текстур, передающих эффект материалов и национальных орнаментов. Как отметили в Пушкинке, мастер-класс, организованный в рамках празднования Наурыза, привлек большое число студентов колледжей. Кроме того, библиотека организовала дефиле «Ұлттық киім – халық қазынасы», где начинающие модельеры представили свои комплекты, сочетающие современный стиль и традиции казахского костюма. #проекты #библиотека #Пушкинка #национальный костюм