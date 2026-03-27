За основу было взято открытое программное обеспечение Blender, позволяющее создавать 3D-графику, анимацию и различные визуальные эффекты. Участников познакомили с моделированием чапана, бөрік, тюбетейки, көйлек, камзола, а также сапог в технике Low-poly. Этот метод отличают стильность, минимализм и лаконичность. Для придания мягкости и реалистичности тканям был применен модификатор Subdivision Surface. В заключение слушатели освоили алгоритм компьютерного наложения текстур, передающих эффект материалов и национальных орнаментов.

Как отметили в Пушкинке, мастер-класс, организованный в рамках празднования ­Наурыза, привлек большое число студентов колледжей. Кроме того, биб­лиотека организовала дефиле «Ұлттық киім – халық қазынасы», где начинающие модельеры представили свои комплекты, сочетающие совре­менный стиль и традиции казахского костюма.