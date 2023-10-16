Телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появился в Казахстане

По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом «здесь и сейчас»

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Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Во исполнение данного поручения казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, уже с с сегодняшнего дня, 16 октября, смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111 (ранее действовал при партии AMANAT). Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги.

Как отметила вице-премьер, на контакт-центр возложена большая ответственность. Слаженная работа системы позволит оказывать оперативную правовую, психологическую и консультативную помощь граждан, предотвращая негативные последствия неправомерных действий в отношении женщин и детей.

Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы. По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Предусмотрено и одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью.

«Указанные меры позволят создать безопасные условия для граждан, особенно женщин и детей. Контакт-центр станет эффективным инструментом своевременной помощи от государства, а также послужит источником данных для мониторинга наиболее острых проблем в разрезе регионов», — отметила Тамара Дуйсенова.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.