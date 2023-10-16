Телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появился в Казахстане

Правительство, Культура и общество
103
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом «здесь и сейчас»

Фото: Kazpravda.kz

Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Во исполнение данного поручения казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, уже с с сегодняшнего дня, 16 октября, смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111 (ранее действовал при партии AMANAT). Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги.

Как отметила вице-премьер, на контакт-центр возложена большая ответственность. Слаженная работа системы позволит оказывать оперативную правовую, психологическую и консультативную помощь граждан, предотвращая негативные последствия неправомерных действий в отношении женщин и детей.

Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы. По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Предусмотрено и одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью.

«Указанные меры позволят создать безопасные условия для граждан, особенно женщин и детей. Контакт-центр станет эффективным инструментом своевременной помощи от государства, а также послужит источником данных для мониторинга наиболее острых проблем в разрезе регионов», — отметила Тамара Дуйсенова.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.

#дети #поддержка #права #защита #запуск #женщины #контакт-центр #телефон доверия

Популярное

Все
Жарайсың, Жәнібек!
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
В Алматы прошла официальная церемония проводов Национальной паралимпийской сборной Казахстана на 4-е Азиатские параигры
Необходимо обыграть Финляндию
Не нефтью единой
Как селу прокормить страну
Экзоты под пленкой
Продвигая диалог и взаимопонимание
Дети грантов
Ценовые резоны зернового сезона
Не изменял своим принципам
Куклы – это серьезно
Где труд, там и успех
От грантов до субсидий
Особенные старты сильных людей
Энергетические нюансы Жетысу
Импульс производству дала пандемия
Город для комфортной жизни
Столица духовная и туристическая
Обеспечить качественную организацию
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
О захвате земель, турвзносе и вывесках
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Тело девушки выкопали за жилым домом в Астане
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу
Назначен новый директор телеканала "Хабар 24"
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
Где лечить, куда госпитализировать?
Волевая победа
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Большой потенциал малого бизнеса
Приказ выше кодекса?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Расширенная сельхозярмарка пройдет в Алматы ко Дню Республи…
Победителей конкурса "Жергілікті бастамалар" наградили в Ас…
Рассылкой о пассивном заработке на Facebook завлекают мошен…
Президент высказался о роли русского и казахского языков в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]