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Главы государств обсудили ситуацию в экономиках двух стран, вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и в двустороннем формате.
Также было обсуждено текущее состояние российско-украинских отношений и дальнейший ход выполнения минских договоренностей.

Стороны обменялись мнениями и касательно ухудшения российско-турецких отношений. В. Путин повторил, что сложности созданы турецкой стороной, в связи с чем шаги для нормализации должна предпринять Турция.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подтвердили, что двустороннее сотрудничество Казахстана и России в это непростое время будет строиться в духе доверия, традиционных дружеских отношений и добрососедства.

Лидеры двух государств также обсудили график встреч в 2016 году в рамках ШОС, ЕврАзЭС, Форума межрегионального сотрудничества и других площадок, сообщила пресс-служба Президента.

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