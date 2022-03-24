Телефоны обнаружили в протезе ноги у осужденного колонии Нур-Султана

Телефоны в протезе ноги пытался пронести осужденный в колонию Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По оперативной информации сотрудники учреждения у осужденного, прибывшего с рабочего объекта, в правой протезированной ноге под стопой в завернутой марле изъяли два сотовых телефона.

Ранее данный осужденный уже пытался пронести телефон на территорию учреждения во внутреннем кармане куртки. Когда телефон обнаружили, мужчина разбил его об батарею.

«Способы проноса на территорию учреждения запрещенных предметов с каждым разом все больше удивляют изобретательностью. Благодаря бдительности сотрудников учреждения ЕЦ-166/10, оперативной осведомленности, оснащению металлоискателями, видеорегистраторами и рентген-телевизионными аппаратами нам удается предотвратить пронос запрещенных к использованию осужденными предметов», – отметил заместитель начальника учреждения по оперативно-режимной работе Нурсултан Айтбеков.