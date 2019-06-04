Телеграмма соболезнования Свежий выпуск 4 июня 2019 г. 10:53 415 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину.«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших в результате катастрофы прогулочного катера на реке Дунай и всему дружественному народу Республики Корея глубокие соболезнования, разделяю Вашу скорбь», – говорится в телеграмме.Касым-Жомарт Токаев пожелал родным и близким погибших выдержки и стойкости, пострадавшим – скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба Президента РК.