Телеграммы поздравления

На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени китайского народа и от себя лично поздравил Елбасы и всех казахстанцев с праздником, подчеркнув успехи в деле государственного развития, достигнутые за эти годы под руководством Первого Президента Казахстана.

«Под Вашим мудрым руководством Казахстан вступил на путь успешного развития и добился блестящих достижений в деле государственного строительства, став влиятельным государством в регионе Евразии. Как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер Китай искренне рад этому. Уверен, что Казахстан продолжит укреплять потенциал страны и повышать уровень благосостояния народа, успешно реализуя Стратегию развития государства до 2050 года», – говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Турецкой Респуб­лики Реджеп Тайип Эрдоган также адресовал теплые слова с пожеланиями мира и благополучия Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана по случаю празднования 30-летия Независимости.

Подчеркнув динамику развития отношений между Казахстаном и Турцией, Реджеп Эрдоган отметил результаты прошедшего 12 ноября 2021 года в Стамбуле Саммита Организации тюркских государств, соз­данной при непосредственной поддержке Елбасы.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева­ и всех казахстанцев с Днем Независимости.

«За истекший период в результате широкомасштабных политических и социально-экономических реформ, процессов глубоких преобразований и несравненной созидательной работы под Вашим руководством Казахстан достиг огромных успехов во всех сферах.