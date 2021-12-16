Телеграммы поздравления

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На имя Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени китайского народа и от себя лично поздравил Елбасы и всех казахстанцев с праздником, подчеркнув успехи в деле государственного развития, достигнутые за эти годы под руководством Первого Президента Казахстана.

«Под Вашим мудрым руководством Казахстан вступил на путь успешного развития и добился блестящих достижений в деле государственного строительства, став влиятельным государством в регионе Евразии. Как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер Китай искренне рад этому. Уверен, что Казахстан продолжит укреплять потенциал страны и повышать уровень благосостояния народа, успешно реализуя Стратегию развития государства до 2050 года», – говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Турецкой Респуб­лики Реджеп Тайип Эрдоган также адресовал теплые слова с пожеланиями мира и благополучия Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана по случаю празднования 30-летия Независимости.

Подчеркнув динамику развития отношений между Казахстаном и Турцией, Реджеп Эрдоган отметил результаты прошедшего 12 ноября 2021 года в Стамбуле Саммита Организации тюркских государств, соз­данной при непосредственной поддержке Елбасы.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева­ и всех казахстанцев с Днем Независимости.

«За истекший период в результате широкомасштабных политических и социально-экономических реформ, процессов глубоких преобразований и несравненной созидательной работы под Вашим руководством Казахстан достиг огромных успехов во всех сферах.

Сегодня многонациональный Казахстан, сохраняя свои исторические и культурные традиции, признается мировым сообществом как динамично развивающееся государство», – говорится в телеграмме Шавката Мирзиёева.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон также отметил неразрывную связь достижений Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева.

«За годы суверенитета братский Казахстан добился грандиозных по масштабам успехов в построении современного, устремленного в будущее государства, занимающего сегодня достойное место на международной арене. Все эти достижения современного Казахстана неразрывно связаны с Вашим именем и Вашей многолетней плодотворной государственной дея­тельностью на посту Первого Пре­зидента Республики Казахстан», – говорится в телеграмме Эмомали Рахмона.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своем письме написал: «Высоко ценю Ваш выдающийся вклад в формирование поистине крепких кыргызско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на дружбе и добрососедстве, которые будут и далее неуклонно развиваться и углубляться во благо наших народов. Пользуясь данной приятной возможностью, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и новых свершений, а братскому народу Казахстана – благополучия и процветания».

Успехи Казахстана, достигнутые за 30 лет независимости, также отмечены в телеграмме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«За годы независимости Казахстан добился больших успехов в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета на международной арене. Мы рады дос­тижениям нашего близкого соседа и выражаем готовность постепенно совершенствовать двусторонние отношения, носящие стратегический характер», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил казах­станцев с 30-летием Независимости, подчеркнув личный вклад Нурсултана ­
Назарбаева в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией.

«Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, Вашей энергии и высокому профессионализму Казахстан сегодня уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития и играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – говорится в телеграмме Армена Саркисяна.

Теплые слова поздравления и пожелания также содержатся в поздравительном письме Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«За прошедшие три десятилетия роль Казахстана в Центрально-­Азиатском регионе стала ключевой. Отрадно, что отношения между нашими странами непрерывно развиваются, и между ними установилось основанное на взаимном уважении тесное стратегическое партнерство. Я убеж­ден, что наша совместная работа, проводимая в рамках Организации тюркских государств, даст дальнейший импульс укреплению нашего сотрудничества», – написал Виктор Орбан, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.

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