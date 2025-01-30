Телескоп появился в библиотеке Усть-Каменогорска

Понаблюдать за планетами Солнечной системы и заглянуть в глубины космоса – такую возможность получили читатели Областной библиотеки им. А. С. Пушкина.

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С 2018 года в Пушкинке действует площадка MakerSpace с обучением современным технологиям: 3D-моделированию и печати, робототехнике, включая программирование, компьютерной анимации и так далее. Чуть позже получили необычный планетарий – шатер с демонстрацией видов космоса в стереоформате.

А сегодня здесь появился мощный телескоп-рефлектор диаметром 114 мм, с помощью которого можно увидеть Солнечную систему и даже звезды, галактики, туманности глубинного космоса.

Как пояснили в библиотеке, сейчас специалисты осваивают оптический прибор, знакомятся с настройками. И ждут прихода весны с теплой и ясной погодой, чтобы звездной ночью протес­тировать крутую оптику.

Кстати, свои возможности дарит каждый сезон. Например, январь-февраль – лучшее время для наблюдения за Марсом. Планета расположена на минимальном расстоя­нии от Земли в 100 млн км и ярко освещена Солнцем. Для сравнения: при максимальном удалении расстояние до Марса 400 млн км. Весной звездную карту займут новые фавориты. С апреля будут блистать такие созвездия, как Орион с его красным Бетельгейзе, «ковш» Большой Медведицы, Овен, Телец, пройдет «дождь» Апрельских Лирид, ярче засияют туманности Волопаса…

«Понаблюдать за космосом сможет каждый, кто старше 14 лет, – пояснили в Пушкинке. – Мы надеемся, что возникнет круг единомышленников, общество любителей астрономии. Вселенная – это ведь магия, правда, научная. Стоит один раз прикоснуться к ней – и интерес к астрономическим знаниям не угаснет всю жизнь».