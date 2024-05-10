Тело недоношенного младенца оставила в коробке жительница Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Telegram-канала Otyrar, 7 мая в вечернее время горожанка бросила тело своего недоношенного малыша перед областным перинатальным центром.

По мнению медиков, развитие плода соответствует четвертому месяцу беременности. Каким образом он появился на свет, неизвестно. Специалисты не исключают, что женщина могла принять препарат, вызывающий преждевременные роды.

Помимо тела в коробке была обнаружена записка. Однако ее содержание пока неизвестно так же, как и то, как женщина попала в здание перинатального центра.

Полиция занялась розыском роженицы.