Тело новорожденного нашли на мусорном конвейере в Алматы

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Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы», – отметили в ДП Алматы.

Ранее криминальный паблик сообщил о том, что 14 июля на заводе ТОО «Green Recycle» во время сортировки мусора работники предприятия обнаружили на конвейерной линии тело мальчика. Малыш был завернут в мусорный пакет.