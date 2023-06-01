Тело ребенка нашли в септике в Павлодарской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В поселке Мойылды в Павлодарской области в септике обнаружен труп 4-летнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Как установлено, ребенок, оставшись без внимания родителей, провалился в септик, закрытый деревянным настилом, расположенный во дворе одного из соседних домов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначена экспертиза.

"В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в полиции.