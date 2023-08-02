Тело утонувшего несколько дней назад мужчины нашли в Темиртау

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В Темиртау нашли тело утонувшего несколько дней назад мужчины, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

По данным пресс-службы, 29 июля в 21:54 поступило сообщение о том, что в городе Темиртау в Самаркандском водохранилище в 100 метрах от берега утонул мужчина 1995 года рождения.

Стало известно, что 26-летний парень управляя водным скутером, на полном ходу допустил столкновение с моторной лодкой и утонул.

Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы силы ДЧС Карагандинской области. 2 августа в 14:15 силами водолазов-спасателей ДЧС было найдено тело мужчины в 350 м от берега.