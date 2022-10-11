Фото: ДЧС Туркестанской области
Происшествия
Тело утонувшего студента из Индии нашли в Туркестанской области

Недалеко от реки Аксу в Туркестанской области найдено тело одного из утонувших 26 июня этого года индийских студентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Спустя 3,5 месяца со дня трагедии обнаружено тело одного из двух утонувших иностранных студентов.

В поисках были задействованы 12 спасателей и 2 плавсредства.

«10 октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в 1,5 км ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного человека. Найденный труп был передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поиски второго утонувшего продолжаются», – сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Напомним, трагедия произошла 26 июня 2022 года. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания в реке в каньоне Аксу двух парней затянуло в водоворот.

Позже в Сети распространилась видеозапись, сделанная буквально за несколько мгновений до трагедии. На кадрах, которые сняли сами студенты, видно, как группа молодых парней отдыхает на реке в каньоне Аксу. На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей уносит в водоворот. Парень пытается сопротивляться сильному течению, но безуспешно. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.

 

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