Температурный рекорд зафиксировали в январе в Казахстане

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В РГП "Казгидромет" отметили, что в Казахстане второй месяц зимы, как и прогнозировался, был теплым и осадочным, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в течение месяца часто преобладала быстрая смена синоптических процессов, что и обусловило большие контрасты температурного фона. Теплые снежные дни часто сменялись ясными и морозными. Первая декада месяца выдалась экстремально теплой. Средняя аномалия температуры воздуха составила выше нормы на 1-13°. На фоне высоких аномалий были зафиксированы температурные рекорды:

1 января в Мангистауской области на метеостанции (МС) Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1°С, что стало рекордным показателем для этого дня, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 г. - +8,9°С, 8 января на МС Актау днем температура воздуха была +11,1°С, перекрыв рекорд 1988 г. (+4,7°С). 10 января  на МС Семей было зафиксировано +6,3°С, перекрылся рекорд 1988 г. (+1,3°С), на МС Павлодар максимальная температра воздуха повысилась до +3,1°С, перекрыв рекорд 2018 г. (+0,3°С), на МС Балхаш днем воздух прогрелся до +7,1°С, перекрыв предыдущий рекорд 1988 г. (+1,2°С).

В южных регионах и вовсе наблюдалась весенняя погода. Так, 10 января на МС Тараз днем воздух прогрелся до +18,6°С, перекрыв рекорд 2018 г. (+9,1°С), на МС Шардара самая высокая температура воздуха составила +15,4°С, перекрыв рекорд 2004 г. (+10,8°С). 14 января на МС Алматы  максимальная температура воздуха составила +11,3°С, последний раз абсолютный максимум для этого дня был в 2001 г. - +10,9°С). 

Но не обошлось и без морозных дней. Во второй декаде месяца, с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей, температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до -25-40°С.

В течение месяца в северной половине страны часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине - прошли дожди. На востоке республики прошли осадки, превысившие месячную норму:

9 января на МС Аягоз выпало 22 мм снега, при норме за месяц 18 мм, на МС Теректы – 37 мм снега (норма за месяц 30 мм), 11 января на МС Урджар – 30 мм (норма за месяц 46 мм), на МС Маркаколь – 30 мм (норма за месяц 31 мм).

В Астане температурный фон был выше климатической нормы на 2,6°С. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 января +1,2°С. Самая низкая – 16 января -28,4°С. Осадков за месяц выпало 45 мм, при норме за месяц 18 мм, это составило 251%, то есть в 2,5 раза больше нормы.

#погода #рекорд #синоптики #январь #Казигдромет

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