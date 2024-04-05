Тенге окреп к доллару до рекорда с конца января

Банки и финансы
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Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 5 апреля, составил 446,49 тенге, что является минимумом с 26 января, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«Общую поддержку тенге в апреле могут продолжать оказывать повышенные объемы продаж валюты из Нацфонда. Они намечены на уровне от $1 до $1,1 млрд против $748 млн в марте, при сохранении объемов покупки валюты в интересах ЕНПФ», - сообщает DataHub.

Что до курса тенге к другим валютам, то здесь приятных рекордов нет. Курс евро установлен на уровне 484,84 тг, что на 3,29 тг выше курса на сегодня. Курс рубля второй день остается на уровне 4,85 тг, на 0,01 тг выше уровня 3 апреля.

«Разнонаправленная динамика курсов может объясняться тем, что сейчас не слишком бодро себя чувствует американская валюта. Индекс доллара, который отражает его стоимость к корзине других шести валют, снижался сегодня до недельного минимума на фоне ожидания снижения ставки ФРС. Такие перспективы обычно стимулируют инвесторов перекладываться в другие активы», - отмечается в сообщении.

#тенге #доллар #курс валют

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