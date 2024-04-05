Тенге окреп к доллару до рекорда с конца января

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«Общую поддержку тенге в апреле могут продолжать оказывать повышенные объемы продаж валюты из Нацфонда. Они намечены на уровне от $1 до $1,1 млрд против $748 млн в марте, при сохранении объемов покупки валюты в интересах ЕНПФ», - сообщает DataHub.

Что до курса тенге к другим валютам, то здесь приятных рекордов нет. Курс евро установлен на уровне 484,84 тг, что на 3,29 тг выше курса на сегодня. Курс рубля второй день остается на уровне 4,85 тг, на 0,01 тг выше уровня 3 апреля.