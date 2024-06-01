Тенге слабеет к доллару и евро до минимумов за полтора месяца

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Курс национальной валюты снижается по отношению к обеим мировым на фоне снижения базовой ставки, сообщает Первое кредитное бюро.

Официально на выходные Нацбанк установил следующие значения:

Курс доллара – 447,25 тенге, что является максимумом с 19 апреля. К уровню недельной давности американская валюта прибавляет 4,09 тенге, или 0,9%.

Курс евро определился на уровне 485,18 тенге, что на 4,79 тенге и 1% выше, чем неделю назад. Нынешнее значение – самое высокое с 11 апреля.

Рубль – на отметке 4,96 тенге, что на 0,02 тенге и 0,4% дороже, чем в прошлые выходные. С другой стороны, российская валюта немного ушла от отметки в 5 тенге, на которой оказалась во вторник.