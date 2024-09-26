Tesla официально презентует «Роботакси»

Компания Tesla начала рассылку приглашений на презентацию своего беспилотного электромобиля «Роботакси» (Robotaxi)

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мероприятие состоится в следующем месяце, под слоганом «Мы, роботы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Транспортное средство должны были показать еще в августе, но его презентацию перенесли на 10 октября.

О «Роботакси» известно немного, кроме намеков на то, что у него не будет руля и педалей, и что он будет «похож на Cybertruck» с точки зрения дизайна.

Сделав акцент на автономности, Tesla, как ожидается, также проведет демонстрацию своих новейших человекоподобных роботов Optimus.