Tesla отзывает 2 млн машин

Это уже второй в нынешнем году отзыв машин Tesla

Фото: bbc.com

Компания Илона Маска Tesla отзывает более двух миллионов своих электромобилей, после того как американский регулятор обнаружил потенциально опасные дефекты в системе автоматического управления. Этому предшествовало длившееся два года расследование аварий с автомобилями, которые происходили при включенном автопилоте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Отзыву подлежат практически все автомобили Tesla, проданные в США с 2015 года, в комплектации, предусматривавшей наличие автопилота. При этом владельцам не придется отгонять машины в центры продаж и обслуживания: Tesla заявила, что необходимую прошивку для программного обеспечения пришлет по интернету сразу на бортовые компьютеры электромобилей. Однако формально это все равно называется отзывом.

Автопилот предназначен для помощи водителю с управлением на дороге, ускорением и торможением, однако несмотря на свое название все равно требует от человека за рулем определенных усилий.

Как заявили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв связан с дефектом в системе контроля состояния водителя. Эта система наблюдает за поведением человека за рулем — в первую очередь, уделяет ли он внимание дороге, держит ли руки на рулевом колесе и не заснул ли.

В ходе всестороннего расследования NHTSA проверила обстоятельства 956 аварий, при которых, как изначально считалось, был задействован автопилот. По итогам расследования Tesla и объявила этот отзыв, признав, что средств контроля со стороны системы «может оказаться недостаточно для предотвращения злоупотреблений со стороны водителя».