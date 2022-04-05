В своей статье “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана”, опубликованной 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest, Глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь высказался о конфликте между Россией и Украиной, сообщает Kazpravda.kz.

Говоря о влиянии текущего конфликта на весь регион, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что “как страны, которые объединяет самая длинная граница в мире, Казахстан и Россия имеют особые отношения, основанные на сотрудничестве”.

“В то же время страна имеет традиции дружеских отношений с Украиной, поэтому мы выражаем надежду на скорое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН”, – пишет Президент РК.

По словам Главы государства, этому могут способствовать и поддерживаемые им контакты с коллегами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – с целью содействия усилиям международного сообщества по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Отметим, 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest вышла статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана”.

Статья “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана” освещает актуальные вызовы, стоящие перед страной, и раскрывает логику предлагаемых Президентом РК масштабных реформ, заявленных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года “Новый Казахстан: путь обновления и модернизации”.

Основанный в 1985 году, журнал The National Interest издается научно-аналитическим Центром национальных интересов, который был основан 37-м Президентом США Ричардом Никсоном, и посвящен в основном вопросам политики и международных отношений. Среди регулярных авторов – известные американские политики и эксперты.