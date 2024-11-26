The Times: Трамп заявил об изгнании из армии США всех 15 тыс. трансгендеров

В прошлый раз он запретил принимать трансгендеров в армию, но теперь указ будет строже: будут уволены даже те, кто давно служит в вооруженных силах

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из рядов Вооруженных сил США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как пишет The Times, среди действующих военнослужащих есть примерно 15 тыс. трансгендеров, их уволят по медицинским показаниям, как непригодными к службе.

Новый указ будет строже предыдущего, изданного в первый президентский срок Трампа в марте 2018 года (Джо Байден отменил решение предшественника в январе 2021-го). Тогда республиканец запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы и позволял уже служащим трансгендерам продолжить службу, но в этот раз даже сделавшие карьеру в вооруженных силах будут уволены.

«Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои цифры по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности», — сказал собеседник издания.

По данным на 2019 год, число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тыс. человек. В 2021 году гендерную дисфорию диагностировали примерно у 2,2 тыс. военнослужащих. Под гендерной дисфорией понимается состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. Всего в Вооруженных силах США служат 1,3 млн человек.

Точный подсчет количества трансгендеров на военной службе затрудняется политикой конфиденциальности Пентагона, пишет издание, и отмечает: предполагается, что существуют тысячи других сотрудников, которые идентифицируют себя как трансгендеры.

«Внезапное увольнение более 15 тыс. военнослужащих, особенно с учетом того, что в прошлом году военные не выполнили план по набору 41 тыс. новобранцев, увеличивает административную нагрузку на боевые подразделения, подрывает сплоченность подразделений и усугубляет критические пробелы в навыках», — сказала исполнительный директор Ассоциации современных военных Америки Рэйчел Бранаман.

Она предрекла связанные с этим решением финансовые затраты, потерю опытных служащих с лидерскими качествами, на замену которых потребуется, «возможно, 20 лет и миллиарды долларов».

Право служить в Вооруженных силах США трансгендеры получили 30 июня 2016 года, соответствующий приказ подписал тогда президент Барак Обама. Второй президентский срок Трампа начнется в конце января 2025 года.