Ткать по старинке Ремесло 12 сентября 2025 г. 8:20 5 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Таразская ремесленница воссоздает узоры прошлого фото автора Салиму Усибалиеву в регионе многие знают как художника и талантливого педагога по изобразительному искусству, но в последнее время ее все чаще видят среди участниц выставок местных умельцев, где она с большим удовольствием и особым трепетом представляет на суд зрителей свои изделия ручной работы. Каждое из них уникально и несет в себе частицу кочевой культуры, которая сегодня жива благодаря энтузиастам. – До увлечения декоративно-прикладным искусством я долгое время работала преподавателем в Региональном университете имени Дулати. Вела такие дисциплины, как рисунок, живопись, композиция и цветоведение. За этот период получила степень магистра педагогики. Параллельно писала портреты и пейзажи, участвовала в выставках и получала награды, – рассказывает о своем творческом пути Салима Абдрасиловна. Со временем, углубившись в ислам, художница решила изменить свое направление в работе и переключиться на другой вид изобразительного искусства, где не нужно рисовать живых существ. Так, на базе факультета вуза, где она преподавала, благодаря ее инициативе открылась учебно-производственная мастерская «Өрмек». Педагог обучала студентов технике плетения ворсовых ковров, чия и гобеленов. Она не только руководила процессом ткачества, но и в первую очередь сама активно занималась им. – Так как это традиционное казахское народное ремесло, а также декоративно-прикладное искусство, близкое по духу женщинам, я погрузилась в него с головой. Одновременно занималась поиском новых идей, источников вдохновения и знаний, – признается моя собеседница. По ее словам, в те годы она никак не могла найти ни одного мастера, который бы занимался ткачеством «өрмек». Лишь спустя годы она все же смогла отыскать единомышленников. И даже сегодня по всему Казахстану таковых можно пересчитать по пальцам. В основном это кандасы, вернувшиеся на родину и сохранившие давние традиции предков. – Я искала в библиотеках и Интернете, спрашивала у друзей и знакомых, но нигде не смогла найти ни учебников, ни пособий, в которых поэтапно объяснялась бы технология ткачества «өрмек», – говорит Салима Усибалиева. – А поскольку не было никого, кто мог бы научить, я решила действовать методом проб и ошибок. И моим первыми шагами стали роспуск старых баскуров и зарисовка узоров в виде схем (карт). Мои начальные попытки не дали желаемого результата – получалось совсем не то, что нужно. Я снова и снова рисовала карты, исправляла орнаменты и пробовала все с нуля. Долгие поиски и эксперименты, несмотря на сложность технологии, все же принесли свои плоды. После каждого успешно завершенного орнамента ремесленницу переполняло чувство безграничной радости. Так она осознала, что это не просто ремесло, а настоящее творчество, которое к тому же приносит огромное удовольствие. Особенно в момент, когда женщина видела, как из ее рук выходило очередное уникальное изделие. Как признается мастерица, ее любовь к этому направлению объясняется тем, что, используя данную технологию, можно создавать не только предметы быта, но и одежду, и аксессуары. – Изделия, выполненные в такой технике, вызывают восхищение у каждого казаха, – говорит моя собеседница, – в них чувствуется тепло, как будто они несут в себе частицу нашей истории. До XIX века почти все казахи жили в юртах. Они были удобны для жизни, их можно было с легкостью разобрать, собрать и перевозить. Жилища кочевников украшали как снаружи, так и внутри – алашами, баскурами, сырмаками и текеметами. – К примеру, алаша использовалась не только как украшение на кереге, но и как защита от ветра и холода. Точно так же баскур выполнял не только декоративную функцию, но и практическую: он укреплял уык и кереге, помогал юрте выдерживать сильные воздушные потоки. У казахов есть пословица: «Есть простолюдин, не уступающий хану, есть алаша, не уступающая золоту». Эта пословица подчеркивает ценность национального ткачества, – отмечает Салима Абдрасиловна. Сегодня, когда практически никто уже не живет в юртах, жамбылская мастерица адаптировала плетения «өрмек» под современные изделия. Она шьет стильные сумки, рюкзаки, головные уборы и верхнюю одежду. Также изготавливает настенные панно в национальном стиле. Перед созданием каждого изделия она сначала разрабатывает для него специальную схему орнамента, подбирает цвета, а только затем приступает к самому производственному процессу. Она продолжает изучать книги по народному творчеству, черпает идеи из увиденного в музеях и старается создавать собственный оригинальный дизайн. Изделия ручной работы в основном покупают жители Атырау, Актау и Астаны. Заказы поступают через соцсеть Instagram. Бывает, что и туристы интересуются. Так, в прошлом году, когда рукодельница была на Играх кочевников в столице республики, было продано немало ее работ. Среди покупателей оказались в основном французы и англичане, которые с радостью приобретали самобытные товары, привезенные из древнего города Тараза. Большим спросом по сей день пользуются коржыны, которые казахи традиционно дарят при проводах невесты, во время приезда жениха и на сватовство. У мастерицы их несколько видов. – Обычно я использую готовые нити, предназначенные для этой техники, хотя могла бы сама стирать, чесать, красить и прясть шерсть. Когда была моложе, помогала маме, поэтому хорошо знаю процесс обработки шерсти. Но, поскольку это занимает много времени, предпочитаю покупать готовые нити. В основном использую смеси чистой шерсти с акрилом, так как акриловые нити не пачкаются, они легкие и прочные, к тому же их не трогает моль, – рассказывает о своих предпочтениях Салима Усибалиева. Время на создание одного изделия зависит от его размера и сложности, говорит она. Например, для костюма нужно ткать два-три полотна разных узоров, а на одно полотно требуется около полутора месяцев. Из остатков таразская ремесленница обычно делает сумки. На сегодняшний день среди мастеров, занимающихся ткачеством «өрмек», моя собеседница пока не встречала никого, кто так же, как и она, сначала делает эскиз орнамента, затем создает схему, а уже по ней начинает ткать. По ее словам, большинство учатся у матерей и бабушек и ткут привычные узоры на память. Она же может разработать схему любого орнамента и создать его по ней, даже сделать любую надпись. – Что касается сумок, то каждая из них неповторима, потому что одно и то же ткачество «өрмек» при следующем изготовлении, даже если узор похож, получается совершенно другим. Повторить изделия очень сложно. До сих пор у меня не было двух одинаковых работ. Тем не менее я хотела бы попробовать сделать несколько изделий в одинаковом исполнении, – делится Салима Абдрасиловна. По ее словам, запустить массовое производство для нее сложно, так как это ручной труд, да и изготавливать быстро продукцию не представляется возможным. Чтобы ускорить процесс и выпускать больше, нужно привлечь опытных мастеров. Но найти терпеливых и готовых работать крайне трудно. – Многие сегодня хотят легкой работы и больших денег. А в нашем деле с этим сложно. К тому же без конкретных заказов, вероятно, они не захотят тратить свое время. Ведь я даже не смогла организовать бесплатное обучение, чтобы привлечь людей, – разводит руками ремесленница, которая ставит перед собой цель объединить ряд мастеров в одну команду. Она планирует обучить их всем тонкостям и секретам ткачества. А когда они будут готовы, группа могла бы уже брать крупные заказы. Пока мастера ткали бы, Салима разрабатывала новые дизайны, открывала разные техники и разнообразила изделия. – В Казахстане мастеров, занимающихся этим ремеслом, можно пересчитать по пальцам, – с сожалением говорит жамбылская умелица. – Я поддерживаю хорошие отношения со всеми. Мы вместе участвуем в выставках и конкурсах народных ремесел в разных регионах страны. Хотелось бы, чтобы дело наших предков не было забыто и получило широкое распространение. И мы стараемся для этого сделать все, что в наших силах. #Тараз #ремесло #мастерица #Салима Усибалиева