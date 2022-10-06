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То, что нас объединяет
Наталия Хомс, Ксения Денисова

Международный фестиваль «Россия – Казахстан: культурное наследие» проходит в Астане и Алматы.

Фестиваль, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Респуб­ликой Казахстан и Российской Федерацией, призван рассказать о диалоге культур наших стран, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившими свой след в нашей общей истории. Организаторы – Фонд наследия русского зарубежья при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества – отмечают: наши страны объединяет не только общая история, но и общее культурное наследие. Традиции многовековых контактов и значительный период общей государственности сформировали уникальную культурную ткань, в которой переплетены традиции двух народов.

По мнению руководителя Фонда наследия русского зарубежья Елены Чернышковой, фестиваль станет еще одним шагом к укреп­лению культурных связей между нашими странами.

– Работа нашего фонда в Казах­стане не ограничится рамками фес­тиваля. В 2022–2023 годах планируется поддержка Книжного уголка России в Национальной библио­теке Казахстана, пополнение русскоязычного библио­течного фонда казахстанских библиотек, сохранение русского некрополя в городе Кызылорде, поддержка теат­рального проекта в Костанае, – рассказала Елена Чернышкова.

Фестиваль открылся в Астане концертом московского коллектива классической музыки «Новое трио». На сцене театра Astana Opera прозвучали камерные произведения выдающихся композиторов – Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Александра Гречанинова и Игоря Стравинского.

– Мы впервые в Казахстане и впечатлены потрясающим театром Astana Opera, особенно камерным залом, коим могут похвастаться единицы. Мы сегодня исполняем музыку российского зарубежья. Да, эти композиторы писали музыку, находясь уже не в России, а в других странах, в том числе и в Казахстане. Музыка интернацио­нальна, она не знает границ и каких-либо других препятствий, понимается во всем мире одинаково, и сближает людей она так же – везде одинаково, – отметил участник камерного ансамбля «Новое трио» Дмитрий Герман.

В Алматы около трех сотен новых изданий русских авторов пополнили Книжный уголок России в Национальной библиотеке Казахстана. Традиция эта зародилась еще в 2006 году и неизменно поддерживается при участии Фонда наследия русского зарубежья и Генконсульства РФ в Алматы.

У национальной литературы, как считает заместитель директора библиотеки Ажар Юсупова, большая и серьезная дипломатическая миссия. Она позволяет лучше понять объединяющие один народ нравственные законы, культурные традиции и менталитет, а иногда даже проникнуть в «загадочную русскую душу».

– Мы отмечаем, что наибольшей интерес наши читатели проявляют к литературе энциклопедического характера, большим спросом пользуются книги по истории России, особенно новый взгляд на события прошлого, современная художественная литература, мемуары и, конечно же, русская классика, – говорит Ажар Хамитовна. – Ценностью является то, что здесь представлена лучшая актуальная литература по всем отраслям знаний и издания, которые невозможно приобрести в нашей книготорговой сети. Уголок ежегодно пополняется изданиями современной литературы, произведениями лауреатов российской премии «Большая книга», актуальной литературой по технике и технологиям.

Последний дар от российской дипмиссии мог бы удивить своей неожиданной комплектацией. Дейст­вительно соседство Петра Врангеля и Корнея Чуковского, Аркадия Аверченко и Николая Гумилева, Саши Осянина и Сергея Довлатова, Максима Горького и Исаа­ка Бабеля выглядит странным, но это только на первый взгляд. Елена Чернышкова так объяснила подбор книг:

– Одна большая часть коллекции – книги авторов русского зарубежья, вышедшие в свет совсем недавно. Вторая – классическая литература. Объединяет этот выбор то, что мы собрали лучшие издания и переиздания последнего времени.

Сложная и неоднозначная тема русской эмиграции красной нитью прошла через все мероприятия международного фестиваля «Россия – Казахстан: культурное наследие», в череде которых была и церемония передачи книг в Национальную библиотеку. За ней последовал уникальный концерт, рассказывающий о русских корнях джазовой музыки.

На следующий день состоялся необычный театральный перформанс-читка по мотивам произведения «Ручка, ножка, огуречик» и «мигрантской» биографии Юрия Домбровского в период его нахож­дения в Алма-Ате. Главную тему продолжил камерный концерт «Русская музыка в эмиграции», где ведущие солисты Казахского национального театра оперы и балета им. Абая Наталья Мезина и Эмиль Сакавов исполнили романсы известных композиторов, оказавшихся в изгнании.

А завершил программу фестиваля вечер в арт-пространстве Hazbin в формате поэтического кабаре «Поэзия русского зарубежья», где проникновенные стихотворения русских мигрантов читали профессиональные артисты и простые алматинцы.

– Через все мероприятия мы хотели провести мысль, что люди, которые уезжают из России или Казахстана, все равно остаются носителями культуры своего народа, – отметила Елена Чернышкова. – Они создают на чужбине уголки родины – того места, где родились и выросли, сохраняют родной язык, следуют традициям. Думаю, в этом и есть сила культуры.

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