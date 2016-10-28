Купец Муратов построил ее в 1904–1905 годах в виде замка. Но со временем строение обветшало. Впрочем, по словам директора ТОО «Оптима-Север» Дениса Мартыненко, уже летом будущего года здание обретет не только приличествующий цент­ру города вид, но и вновь начнет служить людям. Владелец уже начал общие работы: восстановил отопление, провел канализацию. После завершения реконструкции он намерен открыть двери для туристов, включив объект в перечень достопримечательностей Петропавловска.

Тогда исторический архитектурный колорит подчеркнут установленные здесь фигуры мельника, телеги с лошадью, колокол. Один из залов Мартыненко намерен отдать местным художникам для экспонирования полотен, другой отвести под ярмарку-выставку ремесленников, а талантливых мастеровых в СКО насчитывается немало.

Для полного воплощения идеи окружающие мельницу торговые точки будут облагорожены в подходящем под старинный купеческий город стиле.