Точечные удары

С этой целью проектным офисом «Жамбыл – адалдық алаңы» были организованы областные конкурсы на лучшие эссе, видео­ролик, проект и рисунок, отражающие тему честного труда. Участниками творческих сос­тязаний стали учащиеся школ и колледжей, студенты вузов, а также государственные служащие.

Руководитель проектного офиса «Жамбыл – адалдық алаңы» Назима Жубандыкова отметила, что конкурсы проводились совместно с местными исполнительными органами, и главная задача, которую организаторы ставили перед собой, – «бить по актуальной проблеме общества точечно, а также привлечь внимание к ней как можно больше- го числа представителей разных категорий населения».

Особый акцент делался на подрастающее поколение, которое вскоре встанет у руля строительства государства, а через молодежь планировалось оказать влияние на их родителей. Кроме того, конкурсы были призваны в очередной раз напомнить государственным служащим о наказании за коррупционные деяния, чистоте совести и возможности работать честно и справедливо на благо народа и страны.

Из 36 видеороликов, поступивших от студентов колледжей на суд жюри, лучшим признан короткометражный фильм, подготовленный учащимися Жамбылского инновационного высшего колледжа. Приз за второе место достался творческой группе Жамбылского высшего медицинского колледжа. Замкнули тройку лидеров студенты Таразского колледжа сервиса и технологий.

– Своим видеороликом мы хотели показать нынешнюю ситуацию в Казахстане, как все происходит на самом деле, что коррупция проникла во все сферы деятельности. Для его размещения мы выбрали TikTok, поскольку сегодня это наи­более популярная платформа среди молодежи. Подрастающее поколение должно понять, что из-за коррупции многие страдают, она не дает стране развиваться, и избавиться от нее мы можем только общими усилиями. Если это негативное явление не остановить, будущее у нас будет весьма плачевным, – считает учащийся Жамбылского инновационного высшего колледжа Ернур Алимкул.

Диплом I степени за лучший студенческий проект по профилактике и противодействию коррупции в обществе получил Ерсултан Нусупжанов, обошедший обладателей призов за второе и третье места Айназ Адамбаеву и Ажар Насенкову.

На конкурс «Адал еңбек бейнесі», проведенный среди учащихся начальных классов, поступило более 160 работ, выполненных в основном цветными карандашами и акварельными красками. Дети изобразили труд строителя, крестьянина, дворника, садовника, учителя, пожарного, врача…

Член жюри, руководитель общественного объединения «Союз художников Тараз Казахстан» Иса Тазабаев высоко оценил умения юных дарований, отметив как хорошее техническое исполнение, так и интересные сюжеты. По его признанию, сделать выбор оказалось непросто, ведь все работы замечательные. В результате победителем оказался Еламан Айсултан. Второго и треть­его мест удостоены Аяулым Бахт и Амина Жайлыбек.

Среди государственных служащих в конкурсе эссе на тему «Мемлекеттік қызмет – ел мүддесіне адал еңбек» особо отличилась Фариза Корабай из Кордайского района. Второе мес­то заняла представительница Жуалынского района Бахытгуль Жексекеева, третьего удостоена Гулдаурен Далова, приехавшая из Сарысуского района.

– Государственный служащий в моем понимании должен быть человеком принципиальным, честным и справедливым, понимающим и открытым для людей. Он трудится во благо народа и решает их проблемы. Это приз­вание. И здесь не должно быть никакой внутренней борьбы. Его личные желания и амбиции не должны противостоять работе и должностным обязанностям. Для меня, как офицера, служившего более 16 лет в рядах Национальной гвардии РК, важно следовать клятве «Қазақстан Республикасына қызмет етемін», которую я дала еще в начале своей военной карьеры. Эти слова по сей день в моем сердце, и мне хотелось бы, чтобы каждый госслужащий следовал им. Невозможно, однажды присягнув на верность Родине, отвернуться от нее или пойти против, во всяком случае этот путь не для меня. Не нужно делать много или говорить за всю страну, важно, чтобы каждый занимался своим делом, но добросовестно, честно и справедливо, в рамках закона, чтобы завтра, глядя вслед, люди говорили только хорошие слова. И таким образом, подавать пример нынешней молодежи, – сказала призер конкурса, главный инспектор акима Жуалынского района Бахытгуль Жексекеева.