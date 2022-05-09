Токаев: 9 мая – особенный день в истории Казахстана

Пресс-служба Президента РК опубликовала поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма.

Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать", – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что, к огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют.

"Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы!" – подчеркнул Глава государства.