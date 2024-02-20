Президент: Должна быть диктатура закона и порядка

Президент
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Обращаясь к участникам форума, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инновационный поиск молодежи и отметил, что подобные инициативы всегда будут получать поддержку со стороны государственных органов.

По мнению президента, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.

– Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет уникальную возможность именно для такой целеустремленной молодежи. Сегодня в состав резерва входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса. В этой связи хочу отметить большой вклад бывшего председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой в реализацию данной инициативы. В настоящее время в стране проводятся масштабные реформы. Предпринимаются новые решительные шаги во благо процветания нашего государства. Считаю, что такие одаренные молодые люди, как вы, должны стать движущей силой и надежной опорой этих преобразований, – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.

Президент подробно остановился на вопросах формирования новой культуры и ценностных ориентиров государственных служащих. По его мнению, во всех сферах, особенно в государственных органах, необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка.

– Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране, – сказал глава государства.

Также он отметил, что пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Глава государства поручил привлекать на госслужбу успешных людей из различных секторов экономики. Президент подчеркнул, что возлагает большие надежды на молодежь. 

– Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом, – сказал он.

 

#Токаев #госслужащие #кадровый резерв

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