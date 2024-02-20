Пришло время окончательно искоренить бюрократию – Токаев

Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава государства принял участие в форуме президентского молодежного кадрового резерва, где озвучил новые подходы в работе госслужащих, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Президент убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль.

– Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной, – сказал глава государства.

Наряду с этим, президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.

– Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что где бы он не находился, его всегда волнует будущее молодого поколения.

– Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах, будь-то экономика, государственная служба и так далее. Вы взрослеете, мы стареем. Это вполне нормально. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом, – сказал он.

В заключение глава государства подчеркнул, что на специалистов президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача – защита интересов государства.

– Вы в скором времени подойдете к тому, что будете принимать самые ответственные решения на благо государства, будете руководить нашей страной в самых разных секторах, будь это правительство или квазигосударственный сектор. Ну и, конечно же, вы будете работать в частном секторе. Поэтому я с большой надеждой смотрю на вас. Прежде всего, необходимо понимать эту огромную ответственность. Какой бы ни была отрасль, главной целью должны быть интересы государства. Как известно, недавно я провел расширенное заседание правительства, на котором остановился на конкретных мерах по реализации новой экономической политики Казахстана. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи, – сказал президент.

#госслужба #задачи #молодежь #кадровый резерв #спич

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