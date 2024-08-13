Президент дал ряд поручений акиму Астаны

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял Жениса Касымбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Градоначальник представил информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2024 года.

Женис Касымбек доложил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика:

– объем инвестиций составил более 632 млрд тенге, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года;

– активно реализуются проекты в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, транспорта и логистики;

Кроме того, аким Астаны проинформировал о строительстве школ, доступного льготного жилья и медицинских центров, сносе аварийных ветхих домов, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города:

– в этом году будет построено более 20 школ и 6 студенческих общежитий на 4500 мест;

– планируется благоустроить 170 дворовых и общественных пространств, в том числе парки, скверы, бульвары, и отремонтировать порядка 70 улиц;

Также он рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев:

– ключи от квартир вручены 15,5 тысяч семьям-дольщикам из 16 тыс. Оставшиеся семьи получат ключи от квартир до конца этого года;

В ходе встречи Женис Касымбек доложил о подготовке к отопительному сезону:

– в этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции «Тельмана», вторую очередь газовой тепловой станции «Туран» и угольную часть ТЭЦ-3.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к V Всемирным играм кочевников.