Токаев дал поручения по совершенствованию госслужбы

Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Главе государства был представлен отчет о деятельности агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

Дархан Жазыкбаев доложил президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система «Е-қызмет», на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

Председатель агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации агентства в полноценный HR-институт.

Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.