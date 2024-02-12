Токаев дал ряд поручений Байханову по развитию Прииртышья

Президент, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял акима Павлодарской области Асаина Байханова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту было доложено, что по итогам прошлого года обеспечена положительная динамика по всем базовым макропоказателям, за исключением сельского хозяйства. В экономику области привлечены 965 млрд тенге инвестиций. Это на 26 % больше, чем в 2022 году.

Отмечается рост в секторе пассажирских перевозок на 31%, машиностроении – на 13%, строительстве – на 8%.

Президент был проинформирован о реконструкции более 73 километров сетей теплоснабжения. На Экибастузской ТЭЦ отремонтированы все 10 котлоагрегатов, выполнено строительство 11 км нового трубопровода технической воды, реконструированы 5,4 км магистральных сетей теплоснабжения.

Как сообщил аким, ввод в эксплуатацию трех современных школ в селах области позволил решить вопрос с аварийными школами. В регионе проведена полная модернизация 54 организаций образования.

Главе государства также доложили о строительстве в течение двух лет 30 новых медицинских объектов в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

В регионе начата поэтапная модернизация общественного транспорта. В 2023 году городской автобусный парк пополнился 130 новыми автобусами. Проведен ремонт 722 км автодорог.

Во исполнение поручения президента продолжается работа по обеспечению сельского населения качественной питьевой водой. В прошлом году построены новые водопроводы в 44 селах с населением более 37 тысяч человек. Таким образом, 98% сельских жителей обеспечены чистой питьевой водой.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию Прииртышья.

 

#Токаев #поручение #развитие #Прииртышье

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