Токаев и Алиев провели брифинг для СМИ

Фото пресс-службы президента РК

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении президент Казахстана высказал признательность лидеру Азербайджана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с официальным визитом.

"Сегодняшний визит имеет особое значение. Отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и поддержке. Есть большой потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. Сегодня мы провели содержательные переговоры в узком и расширенном составах. Мы обсудили вопросы развития отношений в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах. Также мы достигли ряда договоренностей по углублению культурно-гуманитарных связей. Уверен, что результаты этого визита выведут отношения между Казахстаном и Азербайджаном на новый уровень", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили обоюдный настрой лидеров на всемерное укрепление двусторонних связей.

Президенты в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам сотрудничества, "сверили часы" по региональной и международной проблематике, а также обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран.

"Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер. Активизировалось политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Более полугода назад мы подписали Декларацию по углублению стратегического партнерства и расширению союзнических отношений, Комплексную программу развития сотрудничества на 2022-2026 годы, а также ряд других документов. Сейчас все эти договоренности последовательно претворяются в жизнь. Важным решением стало учреждение Высшего межгосударственного совета, который призван служить комплексному укреплению двусторонних отношений", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств с удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между странами приблизился к полумиллиардной отметке. В то же время потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. Стороны договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров.

"Скоординированная деятельность заинтересованных структур наших стран (Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, торгово-экономические миссии, Деловой совет, торговые дома) позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень. В этом контексте большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток – Запад", – сказал президент Казахстана.

По его словам, в ходе переговоров особое внимание было уделено наращиванию сотрудничества в области энергетики. Приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки.

"Благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера. Пользуясь случаем, хочу выразить лидеру Азербайджана, уважаемому Ильхаму Гейдар оглу Алиеву признательность за личную поддержку этих важных инициатив. Отдельно мы остановились на реализации прорывных инвестиционных проектов, которые могут стать новыми "точками роста" наших экономик", – подчеркнул лидер Казахстана.

По его словам, открытие совместных крупных предприятий возможно в промышленной, текстильной, агропромышленной и строительной сферах. Главы государств поручили правительствам двух стран определить крупные проекты для совместного запуска.

"Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией агропромышленного комплекса вырос в 3 раза и составил 146 миллионов долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, перспективным определено усиление кооперации в сфере информационных технологий. Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, поручено обеспечить ее своевременный запуск. Наряду с этим азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов.

Кроме того, президенты намерены всемерно содействовать наполнению культурно-гуманитарной повестки качественным содержанием. Знаковым событием этого года станет проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане. Имеется договоренность об организации Дней азербайджанской культуры в Казахстане. Целый ряд памятных мероприятий в Казахстане будет посвящен 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Стороны приветствовали предпринимаемые шаги по развитию сотрудничества в сферах молодежной политики, образования, медиасферы и обмена контентом. Отмечена важность реализации договоренностей по вещанию казахстанских телеканалов в сетях кабельных операторов Азербайджана, а также дистрибуции анимационных фильмов.

Как было отмечено в выступлении далее, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

"Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия сторон по скорейшему заключению мирного договора. В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за теплый прием и высказал удовлетворение итогами своего официального визита.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, здесь, в Казахстане, я чувствую себя как дома, часто бываю. Хотел бы в первую очередь поздравить президента Казахстана с успешным проведением реформ, которые охватывают все сферы жизни, и пожелать дальнейших успехов в деле развития братской страны. Принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение. Хотел бы особо отметить авторитет Казахстана на международной арене, взвешенную позицию по важнейшим глобальным вопросам. Казахстан заслуженно пользуется большим уважением в мировом сообществе. В Азербайджане живут ваши братья, которые вас очень уважают, вас ценят. Мы очень благодарны за солидарность, которую Казахстан демонстрировал и демонстрирует по отношению к нам. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы проявлять братские чувства в отношении братского народа Казахстана", – заявил Ильхам Алиев.