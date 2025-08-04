Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту города Туркменбаши состоялась краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что сотрудничество Казахстана и Туркменистана развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику.

– Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, рад видеть Вас вновь на священной туркменской земле, в братском Туркменистане. Я с удовольствием принял Ваше приглашение. Сам факт проведения такого важного форума с личным участием Генерального секретаря ООН – это свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, который на протяжении 30 лет проводит политику позитивного нейтралитета. Казахстан всецело поддерживает эту политику, – сказал Президент.

Председатель Халк Маслахаты высоко оценил особый характер казахско-туркменских отношений.

Собеседники подчеркнули, что народы двух стран придают важное значение дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства.