Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Туркменбаши

Президент
120

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту города Туркменбаши состоялась краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что сотрудничество Казахстана и Туркменистана развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику.

– Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, рад видеть Вас вновь на священной туркменской земле, в братском Туркменистане. Я с удовольствием принял Ваше приглашение. Сам факт проведения такого важного форума с личным участием Генерального секретаря ООН – это свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, который на протяжении 30 лет проводит политику позитивного нейтралитета. Казахстан всецело поддерживает эту политику, – сказал Президент.

Председатель Халк Маслахаты высоко оценил особый характер казахско-туркменских отношений.

Собеседники подчеркнули, что народы двух стран придают важное значение дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства.

#Токаев #аэропорт #Бердымухамедов #Туркменбаши

Популярное

Все
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
КНБ задержан вице-министр транспорта
В Казахстане формируют новое поколение директоров
Десятки тонн американской гумпомощи простаивают на складах
Дети оказались под градом из-за неисправности катера на Алаколе
Рекордный слой снега выпал в Австралии
Правительство выделило 2,5 млрд тенге на тепломагистрали Уральска
Минздрав предлагает кастрировать педофилов за шесть месяцев до их освобождения
40 спортсменов из Казахстана будут участвовать в военно-спортивных играх СНГ
Витамин D: как восполнить его дефицит
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
В госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМ
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Новый порядок возврата средств Нацфонда приняли в Казахстане
В столице пройдут бесплатные курсы казахского языка
Более 30 медалей завоевали легкоатлеты на турнире в Алматы
Эльмира Сыздыкова завоевала «серебро» на турнире по женской борьбе в Польше
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Город, где живет история
Все дороги ведут на Алаколь
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан
Мораторий на строительство ЖК введут в верхней части Алматы
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в…
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]