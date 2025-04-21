Высоким гостям была представлена информация о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Күлтөбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом музеефикации исторического объекта, где завершены археологические раскопки на территории площадью 27 гектаров.

Также была презентована концепция Центра ремесленников, открытие которого запланировано в ближайшее время. Здесь будут размещены мастерские ремесленников, национальные гастрономические центры, восточный базар и гостиницы.

Стоит отметить, что 25 марта решением международной организации World Craft Council Туркестан получил статус «Город ремесленников».

Кроме того, Президенту Казахстана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана были продемонстрированы уникальные исторические экспонаты мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.