Токаев и Шойгу поговорили в Акорде

Россия,Политика,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Секретарь Совета безопасности России поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.

«Считаю, что Ваш визит имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между нашими странами, которое развивается по восходящей линии. Огромное значение имел государственный визит президента Российской Федерации в ноябре прошлого года в Казахстан. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов уже вышли на финальную стадию реализации.

Россия сейчас является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Думаю, что и по линии правоохранительных органов, оборонных ведомств наших государств взаимодействие также успешно развивается. Я полагаю, что Ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз провести обзор того, что делается в нашем сотрудничестве, и договориться о новых направлениях взаимодействия между нашими странами», – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину.

Секретарь Совета безопасности России поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности.

«Отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, постоянно поддерживаются на очень высоком уровне. Объем товарооборота и наших совместных проектов впечатляет. Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, которые были инициированы в том числе и Казахстаном, успешно, активно развиваются», – сказал Сергей Шойгу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

#переговоры #Токаев #Акорда #Шойгу

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