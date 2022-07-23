Фото: akorda.kz
Президент , Международное сотрудничество
Токаев и Зеленский поговорили по телефону

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.  

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН  трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна. 

Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Двухлетний ребенок утонул в надувном бассейне в Кызылорде
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Видео "разборок" с участием силовиков" прокомментировали в полиции Карагандинской области
Насколько казахстанцы доверяют правоохранителям – исследование
Авиакомпанию Air Astana оштрафовали за задержку рейсов
Крупную партию наркотиков задержал КНБ
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карагандинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Руководство Нацмузея подозревают в присвоении 1,2 млрд бюджетных тенге – Антикор
Ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды в Алматы
Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут расследовать в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франц…
Президент
Токаев поручил нарастить темпы газификации в Казахстане
Президент
Токаев поручил усилить работу по сдерживанию инфляции в Каз…
Международное сотрудничество , Энергетика , Европа
Казахстан ознакомился с опытом Франции по строительству АЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]