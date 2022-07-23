Токаев и Зеленский поговорили по телефону

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.