Президент: Каждая казахская семья должна быть образцом для подражания

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Он напомнил представителям СМИ о том, что государство принимает конкретные меры по защите населения от наркомании и лудомании, домашнего насилия, вандализма и расточительства.

«Недавно в силу вступил закон о противодействии бытовому насилию. Это крайне необходимый документ. Моя точка зрения по этому вопросу общеизвестна. Каждая казахская семья должна быть образцом для подражания. Конечно, принятый закон не может искоренить все существующие пороки. Это долгий и сложный процесс. Закон важен не для наказания, а, прежде всего, для формирования правовой культуры. В этом деле важна сопричастность каждого, и особенно представителей средств массовой информации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.