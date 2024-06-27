Президент: Каждый день читаю «Казахстанскую правду»

Как отметил глава государства, для него важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции
На торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что информация – это мощный инструмент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По его словам, в нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо.
«Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства. Пресса – лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю «Egemen Qazaqstan», «Казахстанскую правду», «Aiqyn», «Литер», «Turkistan», «Ana tili», «Қазақ әдебиеті», а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации. Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции. Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах», – подчеркнул глава государства.