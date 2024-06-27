Президент: Каждый день читаю «Казахстанскую правду»

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На торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что информация – это мощный инструмент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, в нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо.