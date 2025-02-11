Токаев направил телеграмму поздравления президенту Ирана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана и народ Ирана с Днем Исламской революции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В телеграмме подчеркивается, что Иран пользуется признанием как сильное и авторитетное государство Ближнего Востока и исламского мира.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества, укрепляющегося с каждым годом.

Глава нашего государства пожелал Масуду Пезешкиану успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – процветания и благополучия.