Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Кувейта

Президент Казахстана выразил соболезнования новому эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, передает Kazpravda.kz

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"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе", – говорится в телеграмме.

В памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, сказал лидер Казахстана.