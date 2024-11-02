Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии

– В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.