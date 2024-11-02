Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического проишествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде.
– В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.