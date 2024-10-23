Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турции Эрдогану

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования Вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.
Как сообщают мировые СМИ, в результате теракта на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ погибли 5 человек, еще 22 получили ранения.