Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турции Эрдогану

«С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования Вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.