Токаев: Наше сотрудничество с Россией развивается по восходящей линии

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства провел переговоры с президентом России в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшихся переговоров в узком формате, в ходе которых был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки.

– Что касается нашего сотрудничества, мы пришли к единому мнению, дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас очень большая работа. Констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику. Наша задача состоит в том, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии, – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на состоянии торгово-экономических связей Казахстана и России. По его словам, взаимная торговля неуклонно растет, и имеется хорошая возможность в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов. Позитивные тенденции сохраняются и в сфере инвестиций.

– На сегодня совместно реализовано 93 проекта с общим объемом инвестиций 18,3 млрд долларов, благодаря чему в Казахстане создано более 22 тысяч новых рабочих мест. В повестке находятся еще 49 проектов с объемом инвестиций порядка 29,5 млрд долларов с потенциалом создания более 20 тысяч рабочих мест, – отметил президент Казахстана.

Владимир Путин заявил, что взаимодействие между Москвой и Астаной продолжает активно развиваться по всем направлениям.

– Действительно, Казахстан – это наш стратегический партнер и надежный союзник. Когда мы обсуждали вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках нашего двустороннего процесса. Но самое главное заключается в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. Не знаю ни одного вопроса, который мы не могли бы совместно решить. При таком настрое мы будем добиваться больших успехов. И то, что Казахстан под Вашим руководством добивается впечатляющих результатов, нас тоже очень радует, потому что объем сотрудничества увеличивается. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется, становится интересным и взаимовыгодным для обеих сторон, – подчеркнул президент России.

В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

#Казахстан #переговоры #Россия

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