Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Назначены новые послы Казахстана в трех государствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Указами главы государства:

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индонезия;

Примбетов Тимур Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике;

Карипов Даурен Айтбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике;

Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индонезия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.

 

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич родился в 1976 году в городе Караганде.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая и Дипломатическую академию МИД России.

Дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта, а после атташе департамента международного экономического сотрудничества министерства иностранных дел РК.

В 1999 году был направлен в посольство РК в Южной Корее в качестве атташе.

В 2002 году был вторым секретарем управления международных экономических организаций МИД РК.

В 2002-2005 годы работал вторым секретарем посольства РК в Австрии и первым секретарем посольства РК в Великобритании.

С 2005 по 2008 годы занимал должности директора департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок, директора департамента Европы и Америки и директора департамента Европы МИД РК.

В 2008-2009 годы был поверенным в делах РК в Болгарии.

В 2009-2012 годы – посол по особым поручениям – директор департамента ОБСЕ, посол по особым поручениям – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК.

С 2012 по 2014 годы занимал должность председателя комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования, а в 2014-2015 годы – директора департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК.

С 2015 по 2019 годы был послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству.

До назначения послом Казахстана в Индонезии с сентября 2019 по апрель 2023 года был послом Казахстана в Азербайджане.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками.

 

Примбетов Тимур Владимирович родился в 1973 году в городе Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Дипломатическую карьеру начал в 1997 году с должности референта в департаменте Европы и Америки министерства иностранных дел РК, где затем занимал должности атташе и третьего секретаря.

С 1999 по 2004 годы работал третьим, вторым секретарем посольства РК в Испании.

В 2004-2018 годы работал в протоколе президента Республики Казахстан, где прошел все ступени вплоть до должности заместителя шефа протокола.

С 2018 по 2019 годы был советником-посланником посольства Казахстана в России.

До назначения послом Казахстана в Мексике с ноября 2019 года был послом Казахстана в Латвии.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет испанским и английским языками.

 

Карипов Даурен Айтбаевич родился в 1969 году в Талдыкорганской области.

Окончил Казахский государственный университет мировых языков имени Абылай хана.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве специалиста министерства транспорта и коммуникаций РК.

Позднее в 1996 году стал референтом главного консульского управления министерства иностранных дел РК.

С 1996 по 1998 годы был атташе, третьим секретарем департамента консульской службы МИД РК.

В 1998-2001 годы работал третьим секретарем посольства РК в Германии, а с 2001 по 2003 годы был вторым секретарем департамента консульской службы МИД РК.

С 2003 по 2007 годы был третьим секретарем, вице-консулом, консулом генерального консульства РК в городе Франкфурт-на-Майне.

В 2007 году был назначен начальником управления департамента консульской службы МИД РК.

С 2008 по 2012 годы – советник посольства РК в Швейцарии, а с 2012 по 2013 годы – советник департамента консульской службы МИД РК.

В 2013-2019 годы в Германии занимал должности советника, советника-посланника посольства РК в Берлине и генерального консула РК во Франкфурте-на-Майне.

В 2019-2022 годы – посол Казахстана в Германии.

До назначения послом Казахстана в Латвии с июня 2022 года был директором департамента внешнеполитического анализа и стратегического прогнозирования МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Владеет немецким языком.

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