Президент назвал основной фактор, негативно влияющий на климат Казахстана

На 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев назвал основной фактор, который негативно влияет на климат Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня 80% всех парниковых выбросов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе. Это основной фактор, который оказывает негативное влияние на климат страны. Поэтому модернизация энергетической отрасли имеет для нас определяющее значение. Помимо климатических и технологических вызовов актуальность перехода на возобновляемые источники энергии в мире резко повысил новый геополитической контекст", – сказал Глава государства.

Токаев отметил, что с другой стороны, стремление к энергетической независимости подталкивает ряд стран к расконсервации угольных шахт и возобновлению работы угольных электростанций.

"В результате, мы видим, что в некоторых государствах политика декарбонизации вступила в явное противоречие с политикой обеспечения энергетической безопасности. И в ходе запланированного обсуждения мне бы хотелось услышать конкретные предложения по данным вопросам", – заключил Президент.