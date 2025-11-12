Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за гостеприимство.

"Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество. Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует", - сказал Глава государства.

Он сообщил, что поставлена задача довести товарооборот до 30 млрд долларов, и это вполне реально. Президент отметил сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии.

"Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также упомянул о начале сотрудничества с РФ по линии образования. 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане, в том числе достаточно известные вузы.

"Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл, свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности", - говорит Глава государства.

По его словам, молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно. Государственный визит Президента Казахстана в данный момент в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. Президент пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что отношения с Казахстаном развиваются поступательно.

"И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций", - сказал он.

Он уточнил, что им еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС.